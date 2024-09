Un cocktail per la parità di genere, premio a Bologna

Rompere pregiudizi e ostacoli che ancora oggi molte donne devono affrontare nella professione di bartender: anche questo è l'obiettivo del Premio Lady Amarena International che vedrà sfidarsi a Bologna il primo ottobre 13 bartender donne provenienti da altrettanti Paesi di tutto il mondo.

Un appuntamento promosso da Fabbri 1905, a Palazzo Grassi, che ha coinvolto, prima della finale, oltre 200 bartender tra Europa e Asia. Tra le finaliste c'è chi ha studiato ingegneria del software, chi è laureata in psicologia, chi sognava un futuro da stilista. Tante storie, ognuna poi confluita per un suo percorso nella mixology.

"Più che una competizione - afferma Nicola Fabbri, ad dell'azienda e ideatore dell'iniziativa - si tratta di una piattaforma internazionale per promuovere il talento femminile in una professione in cui ancora oggi essere donne non è un fattore neutrale: sono frequenti pregiudizi e ostacoli che rendono più complicato per una donna affermarsi. Lady Amarena offre quindi alle più talentuose bartender del mondo un palcoscenico per accendere i riflettori sul tema e per fare rete a livello internazionale, aprendo a nuove opportunità lavorative. Siamo convinti che il mondo della mixology possa trarre un grande vantaggio da una più forte presenza rosa".





