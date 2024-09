Fotografia Europea 2025 dedicato ad 'Avere vent'anni'

REGGIO EMILIA, 26 SET - 'Fotografia Europea' compie vent'anni e celebra questo importante traguardo dedicando l'edizione 2025 ad una riflessione proprio su quel periodo della vita che più di tutti sembra spalancare le porte a infinite possibilità: 'Avere vent'anni'. Questo è il titolo che farà da filo conduttore dei progetti fotografici del festival, promosso da Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia e che sarà inaugurato con quattro giorni di eventi dal 24 al 27 aprile, per continuare poi ad animare Reggio fino all'8 giugno.

I progetti esposti saranno selezionati dalla direzione artistica, composta anche quest'anno da Luce Lebart (storica della fotografia, curatrice di mostre e ricercatrice), Tim Clark (editor 1000 Words) e Walter Guadagnini (storico della fotografia e Direttore di Camera - Centro Italiano per la Fotografia) per accompagnare il visitatore in una riflessione su cosa significhi oggi avere vent'anni.

Dal 21 ottobre al 13 dicembre sarà aperta l'Open Call Internazionale che ogni anno raccoglie l'adesione di centinaia di autori emergenti e professionisti che si misurano, attraverso l'obiettivo, con il tema scelto: i vincitori potranno lavorare a contatto con lo staff del Festival alla realizzazione dell'installazione finale. "Ricordo bene - afferma il sindaco Marco Massari - il grande impatto che questo Festival ebbe per la nostra città quando fu lanciato per la prima volta. La grande intuizione di valorizzare l'opera di Ghirri e un'identità artistica contemporanea sono stati i presupposti di un successo che si è consolidato nel tempo. Oggi è arrivato il momento della maturità: i vent'anni sono in questo senso l'età perfetta per porsi nuove domande e nuove sfide, per conoscersi e riconoscersi in un appuntamento centrale del nostro calendario, ma ponendosi nuovi obiettivi e guardando al futuro con nuova consapevolezza".

