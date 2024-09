L'ex calciatore Nervo nella lista civica di Ugolini a Bologna

L'ex calciatore del Bologna e già sindaco di Solagna (Vicenza) Carlo Nervo sarà uno dei nomi della lista civica bolognese a sostegno Elena Ugolini, candidata presidente per il centrodestra alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna.

"Ho un forte senso civico, che sviluppai da sindaco di Solagna, il mio paese, e la candidatura di Elena Ugolini mi ha subito interessato. Ho deciso di raccontarmi alla città e le ho fatto una sorpresa quando ho annunciato che avrei voluto correre con lei. Mi fa piacere di essere qui, la mia seconda giovinezza bolognese". A Palazzo Pepoli Campogrande, Elena Ugolini, il presidente di Rete civica - raggruppamento già presente in consiglio regionale e a cui fa riferimento Nervo - Alecs Bianchi, e l'ex giocatore rossoblù (con il suo vecchio compagno di squadra Beppe Signori al fianco), hanno parlato dei temi della campagna.

"Io so stare al mio posto - dice Nervo - Rifiutai una offerta analoga del 'mio' presidente Gazzoni perché all'epoca non mi sentivo pronto. Sarò un consigliere, cioè una persona in grado di consigliare, e vorrei occuparmi di sport. Che salva le giovani generazioni, a cui dobbiamo riservare le opportunità che questa terra merita. Lo stadio? L'importante è non mettere in difficoltà la 'risorsa' Saputo, capisco che gli Europei in condominio con la Turchia - e a stadi conseguentemente dimezzati - non saranno più una chance per tutti gli impianti, eppure io chiedo al Comune di fare uno sforzo".



