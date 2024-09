Incidente nel Bolognese, 16enne muore in moto

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente in moto ieri sera a Imola, nel Bolognese.

Percorreva la via Correcchio, nella zona industriale della cittadina, in sella a una Cagiva 125, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, in apparenza senza coinvolgere altri veicoli. La moto è finita sull'asfalto e il giovane è stato sbalzato contro un albero. All'arrivo dei soccorritori del 118 non c'era più nulla da fare.

A dare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio. Per chiarire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Imola, che stanno cercando di ricostruire cosa possa avere causato la perdita di controllo della moto da parte del ragazzo. Tra le ipotesi, anche quella di un animale che potrebbe avere attraversato la strada all'improvviso.



