Le 'croci' di Vittorio D'Augusta in Assemblea legislativa ER

Simbolo cristiano, simbolo antico, simbolo numerico di moltiplicazione, la croce ha accompagnato la storia dell'uomo fin dagli albori dell'umanità. Proprio la croce è la protagonista dei 'Quadri messi in croce', mostra personale del pittore Vittorio D'Augusta che viene inaugurata mercoledì 25 settembre (ore 12) a Bologna, nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, dalla presidente Emma Petitti.

Curata da Sandro Malossini, la personale dell'artista riminese raccoglie quadri di diversi periodi storici tutti caratterizzati dalla presenza di una croce, ovvero la tela, il quadro diventano il supporto che regge la croce, vera protagonista dell'opera. La mostra è visitabile fino al 25 ottobre dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 9 alle 18.

"Ho dipinto cento croci senza mostrare devozione. Sono quasi ateo. Sono asintomatico, non rivelo sintomi apparenti di fede religiosa. Più che agnostico, sono diversamente credente. Alla domanda se credo in Dio potrei rispondere con le parole di Matisse: 'Sì, quando dipingo'. Ma - spiega l'artista - poco importa che un pittore sia credente, che abbia fede o dichiari di non averne: la pittura, per sua essenza misteriosa, va sempre a frugare nelle zone dell'animo impermeabili alla ragione e spesso capta quelle voci, quelle ombre di sacro, come enigmi fertili e indecifrabili, che conducono a un umanissimo e laico pensiero su Dio".

"Vittorio D'Augusta - commenta la presidente Emma Petitti - è un artista dalla consolidata notorietà in campo nazionale e internazionale. Nato a Fiume ma residente a Rimini dall'età di 11 anni, ha attraversato tutti gli anni Settanta e Ottanta da protagonista, esponendo in numerose mostre personali e nelle principali mostra collettive. È stato uno degli artisti che hanno fatto parte di quel movimento teorizzato da Renato Barilli chiamato 'I Nuovi Nuovi'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA