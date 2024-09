Ronn Moss torna musicista a Bologna come ai tempi dei Player

L'attore Ronn Moss, il popolare Ridge di Beautiful, torna al Bravo Caffè di Bologna, ma come musicista: già sul palco del locale nel 2012, Moss, così popolare da essere conosciuto anche da chi non ha mai visto la soap opera, sarà in cartellone domenica 29 settembre. In realtà non è un attore che si dà alla musica, perchè Moss è nato come bassista, poi si è avvicinato alla recitazione.

Al Bravo torna alla sua prima attività che lo vide co-fondatore dei Player, band che raggiunse le vette della classifica americana Billboard Hot 100 nel 1977 con il brano 'Baby come back', singolo principale dell'album di debutto omonimo. Un pezzo scritto dopo che due membri della band avevano rotto con le rispettive fidanzate.

I Player si sono formati per la prima volta a Los Angeles: la band originale comprendeva Peter Beckett (voce, chitarra), John Charles "JC" Crowley (voce, tastiere, chitarra), Ronn Moss (voce, basso) e John Friesen (batteria). Sono andati in tour per la prima volta nell'autunno 1977, aprendo i concerti di Gino Vannelli e Boz Scaggs, ed Eric Clapton li invitò ad aprire il suo tour nordamericano del 1978 'Slow Hand'. Dopo aver lasciato il gruppo, Moss ha intrapreso una carriera musicale solista, ma il grande successo è arrivato quando è stato scelto per interpretare Ridge Forrester nella soap opera Beautiful: insieme a Katherine Kelly Lang detiene il record del maggior numero di puntate interpretate fino ad oggi. Al Bravo di Bologna si presenterà in trio, di cui Ronn Moss è chitarra e voce.



