Mattarella a Piacenza, incontra studenti al Festival del Pensare

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accolto da un forte e lungo applauso, quasi due minuti, all'arrivo a Palazzo Gotico a Piacenza dove partecipa all'evento "A scuola per vivere la meraviglia", parte del programma Scuole del Festival del Pensare contemporaneo che si chiude con questa cerimonia. L'evento, nel Salone monumentale, alla presenza di circa 350 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia che presentano con dei video e degli interventi i risultati dei laboratori organizzati nell'ambito del Festival. Lo sport uno dei temi principali. Al presidente i ragazzi hanno rivolto dei pensieri con delle lettere.

L'appuntamento - col contributo del ministero dell'Istruzione e del Merito - è il culmine dei laboratori di didattica esperienziale - legati dal filo conduttore del Festival, "Vivere la meraviglia, tra stupore e spavento". Coinvolti 35 istituti provenienti da 13 regioni. Tra loro nove scuole piacentine che hanno seguito il percorso "Immaginare il contemporaneo" scrivendo otto "lettere di futuro" indirizzate al capo dello Stato. Alcune vengono portate alla sua attenzione questo pomeriggio.

Dopo questa visita a stretto giro il capo dello Stato è atteso al Municipale per il concerto in occasione dei 220 anni del Teatro.



