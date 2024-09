Otto giorni di cinema con il Ferrara Film Festival

"Dopo il successo dello scorso anno, grazie alle grandi collaborazioni messe in campo, abbiamo preparato un'edizione veramente di altissimo livello e, nonostante il limitato budget a disposizione, abbiamo previsto l'accesso gratuito a tutte le proiezioni". Così Riccardo Cavicchi ha presentato la nona edizione del Ferrara Film Festival, da lui presieduto, in programma dal 21 al 28 settembre, con un tabellone fitto di iniziative, non solo cinematografiche.

Sabato 21, alle 20, al Teatro Nuovo, andrà in scena la cerimonia di apertura con la special host Valeria Marini. A seguire la consegna di due prestigiosi riconoscimenti: i Dragoni d'oro all'eccellenza artistica al regista internazionale Abel Ferrara e all'attrice Carol Alt. Il Ferrara Film Festival ha deciso inoltre di rendere omaggio a Sandra Milo, scomparsa a gennaio di quest'anno. Nel corso della serata sarà pertanto proiettato, sempre al Teatro Nuovo, il docufilm 'Salvatrice - Sandra Milo Si Racconta' di Giorgia Wurth, con la partecipazione della stessa regista che riceverà il Premio all'eccellenza artistica. Terminata la cerimonia spazio alla Premier con Firebrand, un film storico diretto da Karim Aïnouz, con Jude Law, Alicia Vikander, Eddie Marsan.

Per quanto riguarda i film in rassegna, in parte verranno presentati al Teatro Nuovo di Ferrara, altre proiezioni si terranno presso la nuova multisala Notorious Cinemas Ferrara e presso Sala Estense in piazza del Municipio, dove verranno svolti anche convegni di settore.

Tra gli ospiti d'eccezione che presenzieranno a questa edizione del Ferrara Film Festival, spiccano nomi di grande rilievo come Franco Nero, Anna Galiena, Katia Ricciarelli.

Saranno inoltre presenti personalità come Enrica Fico Antonioni, Filippo Contri, Martina Ferragamo, e altri volti noti del panorama artistico italiano e internazionale. La line-up completa dei film si può trovare sul sito www.ferrarafilmfestival.com.



