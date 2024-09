Festa del Racconto a Carpi, l'anteprima è con Eshkol Nevo

Oltre cinquanta incontri gratuiti tra Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, ospiti oltre 80 tra i più importanti autori italiani e stranieri protagonisti della forma breve e del racconto declinato secondo le sue varie forme, un omaggio a Franz Kafka a cent'anni dalla scomparsa con reading dei suoi racconti, uno spettacolo e microletture nelle librerie: è il biglietto da visita della 19/a edizione della Festa del Racconto, a cura di Leonardo G. Luccone, in programma dal 2 al 6 ottobre e preceduta da un'anteprima stasera all'Auditorium San Rocco di Carpi con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, autore tra l'altro di La simmetria dei desideri, Tre piani, Le vie dell'Eden, Legami.

Tra gli ospiti del 2024 Franco Berrino, Daria Bignardi, Enrico Brizzi, Mario Calabresi, Giulia Caminito, Mauro Covacich, Antonio Franchini, A.M. Homes, Helena Janeczek, Régis Jauffret, Michele Masneri, Pablo Maurette, Antonio Moresco, Stefano Nazzi, Veronica Raimo, Luca Ravenna, Daniele Rielli, Walter Siti, Guia Soncini, Giorgio Terruzzi, Pablo Trincia, Carlotta Vagnoli, Chiara Valerio, Antoine Volodine. Sarà dato ampio spazio ai concorsi creativi live: un poetry slam, la Scouting Night Live, dedicata ai progetti letterari, il concorso 8x8, giunto alla 14/a edizione e Narrofficina, contest riservato agli studenti e quest'anno dedicato al tema della prigione. La Festa del Racconto darà anche spazio alla musica con le performance di Aeham Ahmad, Dente, Johnny Mox e lo spettacolo di Enrico Brizzi and The Perfect Cousins. Alla realtà dei bookclub è dedicata una serie di appuntamenti in collaborazione con le librerie cittadine. Incontri, installazioni, letture, laboratori, spettacoli e una caccia al tesoro sono le attività in programma per bambini e ragazzi.



