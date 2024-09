Tiro a segno: Vespasiano 'risultati di Parigi punto di partenza'

Un'altra piccola 'magia' del tiro a segno si è realizzata alla Festa Olimpica a Bologna, nel corso dei Campionati Italiani, dove oltre 150 presenti hanno goduto momenti emozionanti, tra i racconti dei protagonisti dei Giochi parigini. Al centro dell'attenzione le squadre Olimpica e Paralimpica, e con loro il presidente della Unione Italiana Tiro a Segno Costantino Vespasiano e il direttore della Preparazione Pierluigi Ussorio, punti di riferimento di un team che ha segnato in maniera profonda l'estate azzurra. "Ringrazio tutti - le parole di Vespasiano -. Questa serata è la conclusione di un ciclo olimpico dove abbiamo risalito velocemente la corrente dopo un periodo molto difficile, creando un team in cui si respira un clima di amicizia e di coesione davvero ammirevole. I risultati di Parigi non sono il traguardo ma la partenza di un percorso altrettanto sfidante che ci vedrà tutti insieme impegnati negli anni a venire".

"E' stata un'esperienza incredibile - ha detto invece Ussorio -, sia quella olimpica, sia quella paralimpica che non avevo vissuto prima d'ora. Assieme agli atleti, allo staff tecnico e alle sezioni abbiamo intrapreso un percorso nuovo, che ha portato i suoi frutti. Tre medaglie e sette finali sono un eccellente risultato, ma a me piace guardare oltre, alla continua interazione tra settore olimpico e paralimpico che ormai si muovono e pensano come un'unica squadra, supportandosi a vicenda. Crediamo che questa sia la strada che il tiro a segno deve intraprendere e siamo già concentrati sul prossimo ciclo olimpico e sui giovani che andranno a rafforzare ulteriormente il nostro team".

Secondo il capitano della nazionale targata Uits, Riccardo Mazzetti "la Uits non è mai stata così vicina a noi tiratori, il cambio di mentalità è evidente. Tutti sono stati fantastici".





