Pietrangeli 'Sinner ha pareggiato i miei record, ma in Davis no'

"Per il momento Jannik Sinner i miei record li ha pareggiati, ma uno non potrà batterlo, quello della Coppa Davis". A dirlo è l'ex campione Nicola Pietrangeli, a Bologna per presentare il documentario 'Nicola vs.

Pietrangeli', prodotto da The Arena con Rai Documentari, che ripercorre la sua storia di sportivo e di grande protagonista del jet set internazionale. "Quando giocavo io, c'erano più partite da vincere per aggiudicarsi la Coppa Davis - spiega Pietrangeli - mentre oggi il torneo non lo prevede". "Non ho detto una cattiveria contro Sinner - aggiunge il maestro del tennis azzurro, che oggi ha festeggiato a Bologna i 91 anni - sarebbe molto stupido perché questo è il momento che questo ragazzo sta andando sulla luna. Forse l'anno prossimo darà +15 a tutti, gioca con il vantaggio".

"Qualcuno ha scritto che io rosico, ma perché dovrei provare invidia nei confronti di Sinner? - ha aggiunto - Ha 23 anni, è carino, gioca benissimo ed è miliardario. Forse se avessi giocato oggi per me sarebbe stato meglio....".

"In Coppa Davis non dovremmo aver problemi a giocare la finale a Malaga - conclude Pietrangeli, parlando del torneo in corso nel capoluogo felsineo - anche se i nostri primi due giocatori non ci sono, e perché no battere il mio record in Coppa Davis".



