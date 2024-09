Omaggio a Puccini al Parma International Music Film Festival

Un concerto dedicato al centenario di Giacomo Puccini con assegnazione del Premio Puccini100, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e Museo Puccini, aprirà il 15 settembre alle 17 alla Casa della Musica la dodicesima edizione del Parma International Music Film Festival. Ospite dell'evento il soprano Maria Guleghina, una delle maggiori interpreti a livello mondiale del repertorio pucciniano. Il pomeriggio si concluderà con un incontro sul film "Puccini e la fanciulla".

La manifestazione, in programma dal 15 al 21 settembre con proiezioni di film, documentari e cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, concerti, presentazioni e incontri per le scuole, proseguirà il 16 con Luca Barbareschi che presenterà il suo ultimo film "The Penitent", ispirato al "caso Tarasoff", su giornalismo, giustizia e verità: una riflessione sul rapporto medico-paziente e sulla deontologia del segreto professionale.

La violenza sulle donne è il tema della giornata del 19 con la proiezione del cortometraggio iraniano "Spider Zan" e dell'italiano "Quando le donne vengono uccise dall'indifferenza" con protagonista Cristina Ferri, soprano ma anche attrice. Nel pomeriggio, il film in prima mondiale "Stuck in Piter" del regista Giorgio Arcelli, girato a San Pietroburgo, sul tema della guerra; a seguire il docufilm Enigma in tempo rubato, il Mozart Argentino con ospite il tenore Fabio Armiliato. Tutte le proiezioni sono alla Casa della Musica e a ingresso gratuito. Il festival sarà diffuso con proiezioni e workshop anche nelle scuole.



