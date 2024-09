La storia di Saman diventa un docufilm '@italiangirl'

Diventa un docufilm la tragica vicenda di Saman, pakistana di 18 anni uccisa dalla propria famiglia (secondo la sentenza di primo grado) a Novellara nel 2021: '@italiangirl - La storia di Saman Abbas', dei registi registi Gabriele Veronesi e Luca Bedini, vincitore del premio 'miglior progetto documentario' a Visioni Incontra 2023.

Un lavoro che "vuole essere un'esplorazione profonda delle lotte e dei sogni di libertà delle giovani pakistane".

Arricchisce la narrazione la testimonianza di Amina, un'altra giovane pakistana che ha vissuto esperienze simili e i suoi interventi si intrecciano con i materiali d'archivio. "Abbiamo ascoltato le voci di chi in qualche modo è stato toccato dalla tragica vicenda di Saman - raccontano i registi - per cui esiste un prima e un dopo la scomparsa e l'omicidio della diciottenne.

Abbiamo voluto raccontare questa storia nella sua complessità, non come un semplice caso di cronaca nera, seppur efferato.

L'immagine di Saman con la fascia rossa, quella impropriamente definita 'occidentale', è diventata una sorta di simbolo di questa vicenda. Ma dietro quell'immagine c'è molto altro e tante altre storie, speriamo che anche grazie a questo film qualcosa rimanga e non scivoli via cinicamente verso il prossimo caso di cronaca".

La produzione del documentario è stata sostenuta dalla Film Commission Emilia-Romagna. È stato selezionato in concorso a Visioni dal Mondo 2024 dove avrà la sua anteprima il 14 settembre, ore 16.50 al Teatro Litta di Milano.



