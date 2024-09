Reggio Emilia festeggia i 550 anni di Ludovico Ariosto

Reggio Emilia festeggia l'8 settembre il compleanno di Ludovico Ariosto in occasione dei 550 anni della nascita - avvenuta nella città emiliana nel 1474 - con una giornata di appuntamenti e iniziative rivolti a pubblici di tutte le età all'interno del complesso del Mauriziano, residenza estiva del poeta della Corte Estense e del Rinascimento italiano. Si tratta della seconda proposta culturale e di partecipazione che Reggio Emilia dedica alla nascita dell'autore dell'Orlando furioso, dopo la Festa del passaggio del tempo, ovvero 'Alla ricerca del senno perduto', spettacolo tratto dal celebre poema e andato in scena nella piazza Prampolini la notte dello scorso Capodanno.

Gli eventi sono raccolti in due programmi tematici - più culturale 'Mauriziano tra passato e futuro/Ariosto 550 anni dopo' e più ludico-creativo 'Ariostesca' - e si articoleranno lungo l'intera giornata. Letture animate, musica, teatro, iniziative dedicate all'ambiente, al benessere e alla didattica, ma non solo: nel corso della mattinata è in programma 'Il tuo Maurician sempre vagheggio. Parola e immagine, le edizioni antiche dell'Ariosto alla Biblioteca Panizzi', incontro promosso dai Musei civici e dalla Biblioteca Panizzi dedicato alla figura dell'Ariosto e al significato e valore della sua opera, con un approfondimento particolare incentrato sulla conoscenza delle edizioni antiche custodite a Palazzo dei Musei e alla stessa Biblioteca Panizzi.

Il calendario completo degli appuntamenti è sul sito del Comune, nella sezione www.eventi.comune.re.it.



