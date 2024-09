Capolungo nuovo presidente Associazione vittime Uno Bianca

Alberto Capolungo, insegnante di lettere in pensione, figlio di Pietro, carabiniere ucciso durante l'assalto all'armeria di via Volturno a Bologna, è il nuovo presidente dell'Associazione Vittime della Uno bianca. Lo ha deciso l'ultima assemblea degli iscritti dopo che Rosanna Zecchi, storica presidente dell'associazione, aveva proposto l'avvicendamento con il suo vice.

"Dopo 26 anni di impegno al vertice - ha spiegato Zecchi - ho cominciato a sentire il peso di un incarico che non è stato solo onorifico, ma anche di duro impegno lavorativo che, fra l'altro, ha visto la costante presenza a una lunga serie di incontri di rappresentanza, poi i contatti con gli enti pubblici e i vertici delle istituzioni, infine i viaggi a Roma, città che è diventata sempre più lontana con il naturale progredire della mia età anagrafica. In questo quadro, spero di aver fatto tutto il possibile e, talora, anche l'Impossibile. Lascio con serenità e fiducia il comando al mio vice, che conosco come persona capace e disponile e, per giunta, sorretto da una non trascurabile virtù anagrafica".

Capolungo è stato tra i fondatori dell'Associazione già a Rimini e poi a Bologna. È figlio di Pietro, l'ex carabiniere ucciso con Licia Ansaloni nell'assalto della banda criminale all'armeria di via Volturno a Bologna, il 2 maggio 1991.

"Assumo l'incarico - dice Capolungo - con la piena consapevolezza di quanto impegno esso comporti e con l'intento di portare avanti la linea di Rosanna Zecchi, con la quale ho collaborato in totale sintonia per oltre un quarto di secolo".

I prossimi momenti salienti dell'associazione saranno la presenza alla cerimonia di conferimento della Turrita d'argento (ambito riconoscimento comunale, quest'anno conferito a Rosanna Zecchi assieme a Paolo Bolognesi e a Daria Bonfietti) e la tradizionale giornata commemorativa di tutte le Vittime della Uno Bianca il prossimo 13 ottobre.



