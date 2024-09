Porta chiusa e niente ricambio di aria in casa per anziani

Una porta di emergenza era ostruita, in modo da non permettere il passaggio all’esterno in caso di fuga. E' stata trovata nel corso di una ispezione dei carabinieri del Nas di Parma in una casa residenza per anziani in provincia di Piacenza, in Val d'Arda. Il legale rappresentante della struttura è stato denunciato e sono state rilevate anche altre carenze, tra cui il mancato funzionamento di un impianto di ricambio aria e distacchi di intonaco in alcune camere destinate agli anziani ospiti. Le problematiche sono state segnalate all'Asl.



