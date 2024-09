Iia: Schlein, 77 trasferimenti di lavoratori sono un insulto

"Proprio a Bologna il 2 di agosto, come un insulto, sono arrivati 77 provvedimenti di trasferimento in Campania, a 600 chilometri di distanza" ad altrettanti lavoratori dello stabilimento di Bologna di Industria Italiana Autobus "e questo vuole dire licenziare quei lavoratori". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che questa mattina è andata davanti ai cancelli dello stabilimento di via San Donato per manifestare la sua solidarietà ai lavoratori, che hanno rischiato il trasferimento da Bologna a Flumeri (Avellino).

Questo pomeriggio alle 15 i sindacati con l'assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla e il sindaco di Bologna Matteo Lepore saranno al Mimit per discutere della situazione di IIa con la nuova proprietà, il gruppo Seri.

"Questa è una vicenda paradigmatica del fatto che questo governo evidentemente non ha idea di dove stia andando il mondo e di come mettere in campo politiche industriali - ha detto Schlein - Questa è un'azienda che da 100 anni fa autobus, fa autobus elettrici anziché comprarli da altri Paesi europei o dalla Cina dobbiamo costruirli in Italia, abbiamo tutte le competenze. Le hanno questi lavoratori che stanno andando a Roma a difendere il proprio posto di lavoro. Questo è un sito strategico per le nuove filiere industriali che anche grazie al Pnrr - ha concluso Schlein - dovremmo cercare di costruire e consolidare in Italia e non possiamo tollerare che questo stabilimento venga chiuso e smantellato. Siamo come sempre e come abbiamo fatto con diversi atti parlamentari, a fianco dei lavoratori di Iia".



