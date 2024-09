Note pop e cibo rock, a Fidenza torna il format Mangiamusica

Note pop, cibo rock: ritorna Mangiamusica, format identitario e culturale creato dal giornalista Gianluigi Negri. Le storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di Fidenza (Parma) grazie all'originale rassegna, a ingresso libero, la cui nona edizione si svolgerà tra il 19 ottobre e il 29 novembre.

Cantautori, musicisti e artisti saranno "abbinati" ai migliori prodotti del Made in Borgo: a Fidenza (conosciuta anche come Borgo San Donnino) arriveranno Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti, Paolo Jannacci ed Enzo Gentile, Alberto Patrucco (con la sua band), Saule Kilaite, Vincenzo Zitello (con il maestro violinista Fulvio Renzi), Agadez (Giada Colagrande) con i suoi musicisti.

Il pubblico, durante quattro serate, assisterà a sei spettacoli e sarà 'protagonista' di cinque Mangiastorie, con le tradizionali degustazioni gratuite di Mangiamusica: le degustazioni si terranno nel foyer del Teatro, al termine degli spettacoli, mentre le presentazioni dei prodotti e dei produttori avverranno sul palco, prima dell'ingresso in scena dei musicisti.

"Dal 2016 abbiamo legato il nome di Fidenza al binomio cibo e musica - commenta Negri - per raccontare la nostra identità e assaporare le grandi storie della musica. Fin da subito è stato un grande successo, crescente di stagione in stagione".



