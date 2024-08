Pecchia,grande partita del Parma poi ci è mancato il portiere

"E' stata una grande partita, devo fare i complimenti ai miei, usciamo dal campo vincitori ma con zero punti contro una squadra costruita per provare a vincere lo scudetto e i miei giovanissimi". Lo ha detto a Dazn il tecnico Parma Fabio Pecchia al termine del match contro il Napoli.

Pecchia non ha fare commenti sull'arbitro, ma ha sottolineato che "nel secondo tempo - ha detto - ci è mancato il portiere, semplicemente. Ma non rimpiango le 5 sostituzioni che avevo già fatti. Ci portiamo da stasera la voglia di voler giocare, di costruire la partita, di avere il vantaggio che abbiamo realizzato con merito, creando occasioni senza subirne nel primo tempo. Vedendo in generale le occasioni nel match se non fossimo rimasti in dieci non avremmo rubato nulla vincendo".

Pecchia sottolinea che "usciamo dal campo - ha detto - con 4 punti nelle prime tre partite, ma abbiamo anche da recriminare.

Questo inizio di campionato deve però dare ai miei ragazzi la voglia di migliorarsi, di continuare questo gioco, affrontando le partite con la mentalità giovanile e non speculativa".





