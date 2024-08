Champions: Bologna all'esordio, con l'obbligo di partire forte

Il Bologna torna nella massima competizione europea a distanza di 60 anni dall'ultima volta: appuntamento con la storia mercoledì 18 settembre, alle 18.45, quando al Dall'Ara arriverà lo Shakhtar Donetsk. A seguire, la trasferta nel tempio di Anfield Road del Liverpool (2 ottobre, ore 21) e il viaggio a Birmingham sul campo del West Ham (22 ottobre ore 21).

Lo snodo cruciale per la Champions rossoblù arriverà però nelle successive due gare casalinghe con Monaco (5 novembre ore 21) e Lille (27 novembre ore 21): il Bologna dovrà partire forte e ottenere tra i 6 e i 9 punti nelle prime tre gare casalinghe, se vorrà tenere vive le possibilità di partecipare ai playoff per gli ottavi di Champions, dato che secondo le stime della Uefa serviranno 7-9 punti per accedervi.

Il calendario della massima competizione europea vedrà poi i rossoblù impegnati a Lisbona con Benfica e Sporting l'11 dicembre e il 29 gennaio. In mezzo, l'ultima casalinga al Dall'Ara con la finalista uscente, il Borussia Dortmund, il 21 gennaio alle 21.



