'Winx Party', Rimini celebra i vent'anni delle famose fatine

Spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni, mostre, sfilate, coinvolgenti coreografie e un dance party: è quanto propone il 'Winx Club 20th Celebration Party', che sbarcherà a Rimini, in Piazza Malatesta, domani, sabato 31 agosto per festeggiare il ventesimo anniversario delle famose fatine.

Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna, create dalla matita di Iginio Straffi, compiono vent'anni e Rainbow ha organizzato, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini, un party di compleanno per celebrare la ricorrenza e questo traguardo di successi.

Famiglie, bambini e gli affezionati fan di sempre potranno immergersi nell'atmosfera magica del mondo di Alfea per rivivere le emozioni della saga animata. La festa, aperta a tutti e ad ingresso gratuito, verrà presentata da Laura Carusino, uno dei volti Rai più conosciuti tra i bambini e voce di Tecna nel musical Winx on Ice, che accompagnerà il pubblico dalle 17.30 a mezzanotte introducendo gli speciali e i tanti spettacoli che si alterneranno sul palco.

Si potrà assistere al "Winx Celebration Show", per ballare e cantare in compagnia delle sei fatine; cantare al concerto di Elisa Rosselli, voce ed autrice delle colonne sonore più rappresentative di Winx Club, che si esibirà in una performance dal vivo sui brani più amati della saga; vivere l'esperienza del doppiaggio dal vivo con Arianna Craviotto, doppiatrice e content creator, con il format "Arianna fa le voci: Winx Club Version".

E ancora la Sfilata Haute Couture, con i look inediti ispirati alle Winx creati dal giovane stilista Cristoforo Vizzini, e l'esibizione delle scuole vincitrici del concorso Winx Club The Challenge, con Francesco Mariottini, già primo ballerino del balletto di Montecarlo e professionista del programma "Amici di Maria De Filippi", ospite della serata insieme alla ballerina Carola Puddu, ex allieva della maestra Alessandra Celentano nello stesso programma. Non mancherà il primo grande raduno mondiale del Winx Cosplay Club. A chiudere la festa sarà un dance party con un deejay set a cura di Radio Bruno. Verrà presentato anche il francobollo celebrativo di Winx Club, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e distribuito da Poste Italiane.



