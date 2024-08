Election day: Emilia-Romagna delusa, avanti sul 17 novembre

La Regione Emilia-Romagna è rimasta delusa dalla proposta del governo di trovare un accordo fra Regioni sulla data dell'election day.

In ambienti della Regione, infatti, ci si aspettava dal governo una proposta concreta sulla data, che dopo l'assenso delle Regioni si trasformasse in un decreto con la forza di superare i vari ostacoli normativi. L'Emilia-Romagna ritiene dunque pressoché impossibile che le tre regioni possano accordarsi su una data senza l'intervento del governo e la macchina organizzativa va avanti per votare il 17 e 18 novembre.

La situazione sembra dunque complicarsi e più passa il tempo più diventa difficile trovare una soluzione visto che l'Emilia-Romagna ha infatti fissato le regionali per il 17 novembre, la Liguria per il 27 ottobre, mentre per l'Umbria non ci sono ancora indicazioni ma ha già fatto sapere che è tecnicamente impossibile votare a ottobre in concomitanza con la Liguria.



