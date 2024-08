La Promenade di Renoir arriva a Parma dal Getty Museum di LA

Alla Villa dei Capolavori si celebrano i 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo con un evento di respiro internazionale: dall'1 settembre al 15 dicembre la Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma) ospita La Promenade di Pierre-Auguste Renoir, uno dei quadri più affascinanti dell'artista francese e di tutto l'Impressionismo. Il dipinto proviene dal J. Paul Getty Museum di Los Angeles per una prima assoluta in Italia, nell'ambito di una importante collaborazione tra i due musei. La Promenade di Renoir sarà esposta alla Villa dei Capolavori insieme a Monet, Cézanne e ai due Renoir della Collezione permanente, che rappresentano il più ricco e importante nucleo di pittura francese del periodo impressionista visibile in Italia. Eseguito nel 1870, La Promenade è considerato uno degli esiti più alti della produzione di Renoir e anticipa quella rivoluzione che cambierà il corso della storia dell'arte: l'Impressionismo, movimento che nasce ufficialmente il 15 aprile 1874 con la prima mostra di un gruppo di giovani artisti - Monet, Degas, Pissarro, Morisot e Renoir - pronti a trasgredire le regole dell'arte accademica, che già da alcuni anni stavano sperimentando la nuova pittura fatta di luce e natura en plein air. Stilisticamente La Promenade è un omaggio agli artisti precedenti che Renoir ammirava molto, come Watteau e Fragonard.

Ma a differenza delle immagini di seduzione create dai suoi predecessori, quella di Renoir è un'immagine istantanea catturata con spontaneità: due giovani immersi nella natura, forse in un parco, non in posa sullo sfondo di un atelier.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA