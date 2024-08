Digitalizzate oltre 2.000 lettere inviate ad Arturo Toscanini

Un corpus di oltre 2000 lettere ricevute da Arturo Toscanini nel 1936 da parte di radioascoltatori americani verrà inventariato e digitalizzato grazie ad un contributo messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Continua così il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Parma, con particolare attenzione al complesso museale della Casa della Musica, che include il Museo Casa natale di Arturo Toscanini, luogo di nascita del maestro il 25 marzo 1867.

Il progetto rende disponibile a un vasto pubblico di appassionati e studiosi il ricco corpus di lettere, Dear Maestro, che i gli ammiratori inviarono a Toscanini in occasione del suo ultimo concerto con la New York Philharmonic Symphony Orchestra il 29 aprile 1936. Le lettere, conservate presso Casa della Musica-Archivio storico del Teatro Regio, saranno disponibili per la consultazione online tramite il Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia Romagna.

Nel 2023, la Casa natale di Arturo Toscanini ha ottenuto il marchio "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna", riconoscimento conferito secondo la Legge Regionale 2/2022 mirata a valorizzare le dimore e gli studi di figure storiche, culturali, artistiche, politiche, scientifiche e spirituali della regione.



