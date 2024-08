Prima una rapina e poi un accoltellamento, due arresti

Due ragazzi di 20 e 18 anni sono stati arrestati nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri a Milano Marittima, sul litorale ravennate, dopo avere accoltellato in spiaggia altri due giovani di 19 e 21 anni nel corso di una lite innescatasi per futili motivi. Ai due sono stati trovati due coltelli con lame di 8 e 10 centimetri e spray al peperoncino: dovranno rispondere di lesioni aggravate. Mentre i due feriti sono stati medicati in ospedale a Ravenna: uno è stato subito dimesso con prognosi di 5 giorni e l'altro è ancora ricoverato con prognosi di una ventina di giorni.

Nella stessa nottata, i due giovani poi arrestati, secondo l'accusa in concorso con un 18enne e un 16enne, ora denunciati a piede libero, sul lungomare sempre di Milano Marittima verso le 4 avevano già rapinato a un 19enne le scarpe griffate, la cintura e danaro. I quattro sono stati rintracciati dai militari della locale Compagnia nei pressi della vicina stazione ferroviaria di Cervia mentre si apprestavano a rincasare. I primi due, legati all'accoltellamento, come disposto dal Pm di turno Lucrezia Ciriello, sono stati poi accompagnati in carcere in attesa di udienza di convalida.



