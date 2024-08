Ferrara Film Festival a settembre con 50 film in concorso

Il Ferrara Film Festival offrirà al pubblico numerose premiere cinematografiche internazionali nel corso della nona edizione, dal 21 al 28 settembre, con 50 film in concorso. La programmazione include 6 prime mondiali, 5 prime europee, 30 prime italiane. Tutti i film sono anteprime assolute e provengono da tre continenti, tra cui 30 premiere dall'Italia, 9 dagli Usa, 4 dalla Francia, poi Inghilterra, Germania, Cina, Svizzera, Spagna, Grecia e Bulgaria.

La manifestazione estense annovera sia titoli di grande richiamo commerciale che di stampo autoriale, come Never Let Go - A Un Passo Dal Male (Usa) di Alexandre Aja con Halle Berry, Let Her Kill You (Francia) di Jerome Dassier con Asia Argento, Maria Montessori (Francia/Italia) di Léa Todorov con Jasmine Trinca, Giorni Felici (Italia) di Simone Petralia con Franco Nero e Anna Galiena, Ma Chi Ti Conosce? (Italia) di Francesco Fanuele con Simona Tabasco (star della serie White Lotus), My Last Best Friend (Usa) di Filippo M. Prandi con Eric Roberts e Carol Alt, Amici Per Caso (Italia) di Max Nardari con Filippo Contri e Filippo Tirabassi, N.E.E.T. (Italia) di Andrea Biglione con Daniele Locci, Alice Luvisoni e Chiara Vinci, 100 Preludi (Italia) di Alessandra Pescetta con Erica Piccotti e Giovanni Calcagno, Brando With a Glass Eye (Grecia) di Antonis Tsonis e The Herald (Usa/Cina) di Lei Cui. La cerimonia di premiazione dei Golden Dragons Awards si terrà sabato 28 settembre.

"Questa sarà l'edizione più importante della nostra storia - commenta il direttore artistico Maximilian Law - visto il crescente interesse che il Ferrara Film Festival continua a suscitare sia dalle produzioni indipendenti che dalle grandi major cinematografiche. Sono molto fiero della varietà e importanza dei temi trattati nei film selezionati: inclusione razziale, Lgbt, sostenibilità ambientale, salute, corredati dal cinema spettacolare e di grande intrattenimento".



