Ferrovia Adriatica chiusa dalle 14 per un investimento

Attorno alle 17.30 è arrivato, dopo quasi quattro ore di stop, il nulla osta alla riattivazione del traffico ferroviario fra Rimini e Cattolica. La circolazione è stata riattivata gradualmente, con importanti ritardi da smaltire.

La ferrovia , infatti, è stata chiusa nel tratto Rimini-Ancona, fra Riccione e Cattolica, per un investimento avvenuto poco prima delle 14 in prossimità della stazione di Riccione. Coinvolto un Frecciarossa Milano-Taranto.

Indagini in corso dell'autorità giudiziaria per capire la dinamica dell'investimento e se possa o meno essersi trattato di un gesto volontario.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA