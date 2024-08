Identificati dopo un'aggressione in centro: arrestati a Matera

Due uomini di nazionalità albanese sono stati arrestati dalla Polizia a Matera, il primo - di 30 anni - per detenzione illegale di armi clandestine, il secondo - di 27 anni - è risultato evaso dal carcere di Modena.

I due - che hanno ricevuto anche una denuncia per lesioni personali in concorso - si erano resi protagonisti di una violenta aggressione, documentata in alcuni video amatoriali diventati virali, a un uomo in pieno centro.

Dall'analisi dei video si è giunti alla identificazione del trentenne e dopo la perquisizione in casa sono stati trovati e sequestrati due pistole, con numero di matricola parzialmente, sei proiettili e materiale adatto al confezionamento di stupefacenti. Le armi, originariamente a salve, avevano subito delle modifiche alle canne, che le avevano rese comuni armi da sparo.

Il ventisettenne, rintracciato successivamente, dopo aver fornito false generalità, è risultato evaso dal carcere di Modena lo scorso 2 maggio, per non avervi fatto rientro dopo aver usufruito di alcuni permessi di lavoro. Doveva scontare una pena di un anno e otto mesi per rapina e furti.



