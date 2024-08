Finanza Ferrara scopre maxi evasione da parte società consulenza

Quasi due milioni di euro. E' questa la cifra sborsata all'Erario da una società che effettua consulenze tecniche nell'esecuzione di lavori edilizi su immobili che beneficiano del 'Superbonus 110%', responsabile di una rilevante evasione fiscale scoperta dalla Guardia di finanza di Ferrara.

Dagli accertamenti svolti dalle fiamme gialle è emerso infatti che l'impresa ha mascherato i compensi elargiti ai propri amministratori, sui quali avrebbe dovuto operare e versare ritenute per importi rilevanti, facendoli passare come pagamenti di fatture emesse dagli stessi soggetti, attraverso le loro ditte individuali, per l'attività di consulenza esterna prestata a favore dell'azienda.

Grazie a questo escamotage, spiegano i finanzieri, l'impresa ha ottenuto un ulteriore indebito risparmio, derivante dalle minori imposte calcolate sull'utile dichiarato, "che risultava inferiore a quello effettivo a causa dei costi relativi alle fatture oggetto di contestazione". Terminata l'ispezione, quindi, la società ha versato una cifra di poco inferiore a due milioni di euro per sanare la propria posizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA