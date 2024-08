Crescono di 2.195 unità le imprese in E-R tra aprile e giugno

Sono state avviate in Emilia-Romagna, fra aprile e giugno, 6.182 imprese a fronte di 3.987 cessazioni con un saldo positivo di 2.195 aziende. È quanto emerge dalle elaborazioni della Unioncamere regionale sui dati del Registro imprese delle Camere di commercio secondo cui tra i diversi settori si registrano saldi positivi per Agricoltura, silvicoltura e pesca (+43 imprese); industria: (+112 imprese); Costruzioni: (+640 imprese) e Servizi: (+1.428 imprese).

Guardando all'andamento per forma giuridica accelerano, rispetto allo stesso periodo del 2023, le società di capitale (+1.319 unità, +1%), le ditte individuali (+1.036 unità, +0,5%) e le cooperative e i consorzi (+12 unità, +0,7%) mentre continua la diminuzione delle società di persone (-144 unità, -0,2%).





