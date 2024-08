Incendio in una casa di riposo a Bologna, 4 intossicati

Un incendio è scoppiato in mattinata in una residenza per anziani autosufficienti in via De' Carbonesi, nel centro di Bologna. Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e l'intera struttura, dove c'erano 17 persone, è stata evacuata. In ospedale sono stati accompagnati, a scopo precauzionale per avere respirato un po' di fumo, due anziani ospiti, la parrucchiera della Rsa che stava lavorando all'interno e una poliziotta, fra i primi intervenuti per soccorrere gli anziani.

Da una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito in un bagno al primo piano della casa famiglia 'Ritiro Germini', che solitamente ospita 26 anziani autosufficienti, molti dei quali in questi giorni non erano presenti perché rientrati a casa.

Gli ospiti fatti uscire dalla struttura sono stati fatti sedere sotto il portico, in attesa di trovare per loro una sistemazione. A quanto si apprende, alcuni saranno riaffidati temporaneamente alle famiglie, per altri si sta cercando un'accoglienza insieme al Comune.

Durante l'intervento di soccorso la strada è stata chiusa e sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia di stato e polizia locale.



