Al volante al limite del coma etilico, fermata a Riccione

Si è messa al volante, all'uscita da uno dei locali della collina riccionese, al limite del coma etilico. Protagonista della vicenda una donna controllata dalla Polizia Locale della città romagnola e trovata alla guida con un tasso alcolemico pari a 3.45 g/l, circa 7 volte la soglia consentita di 0,5 g/l.

In questi giorni di Ferragosto, con l'intensificarsi dei controlli nella zona delle discoteche riccionesi sono state contestate, complessivamente, dalla Polizia Locale, 19 violazioni per guida sotto l'influenza di alcol con conseguente ritiro della patente Gli incidenti stradali rilevati sul territorio dell'intero corpo della Polizia Locale ad oggi sono stati 13 di cui 9 con feriti.

A incappare nei controlli, ancora, un uomo con a carico un obbligo di dimora in un comune dell'Abruzzo, trovato in possesso di 5 coltelli, oltre a forbici e un taglierino. Con l'aiuto dell'unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto nel suo veicolo un di 37 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo, che non ha esitato a rivolgere minacce di morte verso gli agenti è stato denunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA