Peste suina: 9 Comuni del Piacentino in nuove zone restrizione

A seguito della modifica del regolamento dell'Unione Europea che norma la gestione dell'epidemia di peste suina, decisa dalla Commissione Europea alla luce di diversi casi emersi sul territorio continentale compreso quello piacentino, entrano nella cosiddetta Zona 3 - che prevede restrizioni rigide in particolare sul fronte della movimentazione degli animali - nove comuni del Piacentino: Rivergaro, Podenzano, Pontedellolio, Bettola, Vigolzone, San Giorgio, Gropparello, Lugagnano e Carpaneto. A darne notizia è il giornale 'Libertà'.

Le limitazioni previste per le zone di restrizione 3 riguardano soprattutto lo spostamento degli animali che, viene evidenziato sul quotidiano, "diventa praticamente impossibile" con gli allevatori costretti dover mantenere i loro maiali in allevamento "a 'tempo indeterminato', senza nessuna certezza su quando potranno procedere con le necessarie movimentazioni verso il macello o verso altre fasi di allevamento" e con costi di gestione ancora più ingenti.

Altro aspetto legato alle limitazioni, poi, l'affollamento negli allevamenti che va a pesare sulla vita degli animali.

"Soprattutto nei mesi estivi, in situazioni di elevata temperatura come quella di questi giorni - spiega a 'Libertà' il consigliere provinciale, Giampaolo Maloberti - la densità degli animali in allevamento è un fattore da non trascurare affatto per garantire benessere soprattutto ai giovani suini".



