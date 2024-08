Sanità: West Nile, Emilia-Romagna alza il livello di prevenzione

L'Emilia-Romagna alza il livello di prevenzione per il virus West Nile. Trattamenti disinfestanti adulticidi, con cadenza settimanale, fino al 30 settembre nelle strutture socioassistenziali e negli ospedali nei Comuni dove è più elevata la circolazione del virus. Interventi straordinari preventivi in occasione di manifestazioni con molte persone nelle ore serali in aree all'aperto. Più controllo e sostegno alle operazioni effettuate dai privati in tutti i Comuni della regione.

In particolare, ai Comuni afferenti alle Ausl di Bologna, Modena e Reggio Emilia, dove è stata registrata una circolazione virale di elevata intensità della West Nile, viene chiesto di porre particolare attenzione ai luoghi, dove le persone più a rischio si concentrano, quali ad esempio strutture socioassistenziali e ospedali. Nelle strutture sia pubbliche che private di questi Comuni, devono essere effettuati trattamenti disinfestanti adulticidi con cadenza settimanale fino al 30 settembre.

"Siamo tutti chiamati - ha detto l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - ad intensificare il livello di prevenzione riguardo al virus West Nile. La sorveglianza attivata dal 'Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi' per il 2024 ha evidenziato la circolazione del virus West Nile in tutto il territorio regionale facendo scattare la messa in atto di interventi di controllo e di prevenzione dell'infezione. Negli ultimi giorni si è osservata però una maggiore concentrazione di casi nei territori di pianura di Bologna, Reggio Emilia e Modena".

La Regione, inoltre, fa sapere che "non è considerato opportuno intervenire con trattamenti disinfestanti adulticidi nelle aree cortilive delle scuole primarie, dell'infanzia e degli asili nido". A tutti i Comuni è chiesto, infine, di intensificare la comunicazione ai cittadini sull'opportunità di proteggersi da punture delle zanzare Culex, vettori del virus.





