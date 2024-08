A Parma l'ultimo saluto al bimbo palestinese in fuga da Gaza

Si sono svolti questa mattina a Parma i funerali del bambino di 6 mesi ferito a Gaza e morto in città mentre era in viaggio da Bologna diretto all'ospedale Niguarda di Milano, dove avrebbe dovuto essere curato. Il bimbo, che si chiamava Seifeddin Mohammed Yehya Barakeh, è stato sepolto nel cimitero della città.

Presente la comunità palestinese di Bologna e Parma, oltre a diversi cittadini. Sui social i giovani palestinesi di Bologna avevano lanciato anche una processione dalla camera mortuaria dell'ospedale Maggiore di Parma al cimitero islamico in Strada Valera di Sopra. "È importante essere presenti in tanti per mostrare il sostegno e la vicinanza alla madre del martire e a suo fratello di 3 anni - hanno scritto i giovani palestinesi di Bologna - che dopo mesi che si sono allontanati da quel che è rimasto della loro terra per curare Seifeddine e sono venuti a seppellire il loro martire in terra straniera".

Il bambino era arrivato in aeroporto a Bologna giovedì sera con altri palestinesi in fuga dal conflitto nella striscia di Gaza. Le sue condizioni erano apparse molto critiche: era molto debilitato. E all'altezza di Parma, il suo cuore si è fermato.





