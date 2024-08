Cadavere di 65enne recuperato nel porto canale di Cesenatico

Il corpo senza vita di Claudio Bazzocchi, 65 anni, dipendente comunale di Cesenatico appartenente alle categorie protette in quanto con disabilità, è stato recuperato nella scorsa tarda serata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nelle acque del porto canale della cittadina adriatica. A dare l'allarme alcuni passanti.

La scomparsa di Bazzocchi era stata segnalata, anche via Facebook, dai famigliari poco dopo le 12.30 di ieri, precisando che il congiunto, probabilmente in stato confusionale, si era allontanato da casa in bicicletta, senza telefonino e portafogli.



