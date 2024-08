Neonato trovato morto nel Parmense, proseguono le indagini

Proseguono, nel più stretto riserbo, le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Parma, sul caso avvenuto ieri a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, quando nel giardino di una villetta è stato trovato il corpo senza vita di un neonato di pochi giorni.

Gli investigatori stanno lavorando per cercare di mettere insieme le pochissime informazioni a disposizione per provare a risalire all'identità del piccolo e dei genitori. Si stanno cercando anche testimoni per provare a capire chi ha abbandonato il corpo nel giardino di una villetta, il cui accesso, peraltro, non è diretto, ma protetto da alcune recinzioni.

Fondamentale sarà l'autopsia, che verrà disposta dalla procura di Parma, che servirà innanzitutto a chiarire quando il bambino è morto.

Il proprietario della villetta, che ieri mattina ha chiamato i carabinieri dopo aver visto il piccolo corpo nel proprio giardino, è ancora in stato di choc.

"Quando lo abbiamo visto - ha detto il proprietario alla Gazzetta di Parma - non volevamo credere ai nostri occhi, abbiamo chiamato subito il 118, ma purtroppo è stato tutto inutile. Lo abbiamo visto in una parte del giardino che si trova fra la nostra casa e quella dei vicini, che sono in ferie. Noi siamo passati di lì nella serata di giovedì e poi nessuno ha più percorso quel vialetto".



