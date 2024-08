David Riondino chiude rassegna per ricordare strage Ustica

La tragedia di Ustica come come impegno civile, come liturgia del ricordo, ma anche come inevitabile richiamo al topos letterario del volo spezzato, uno dei simboli più presenti nella narrativa poetica universale.

L'ultimo appuntamento di 'Attorno al Museo', quindicesima edizione della rassegna gratuita organizzata dall'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica al Parco della Zucca di Bologna, è in programma il 10 agosto con 'La notte di San Lorenzo', serata poetica con l'attore David Riondino, che accompagnato dal canto di Monica Demuru interpreterà alcuni dei più suggestivi brani in poesia e prosa dedicati al volo.

Dalle "cadute" e i voli della poesia di Pascoli, di cui in continuità con le passate edizioni si evocherà l'attesa infinita del nido delle rondini della poesia X agosto, ma anche la caduta de L'Aquilone e l'ascesa della civetta nell'omonima poesia, ai voli interrotti di Antoine de Saint Exupery, che in Terra di Uomini descrive le meraviglie inedite che lo attendono, in due atterraggi di fortuna, ai tempi in cui costruiva le tappe della rotta postale da Parigi al Sudamerica, nel misterioso Nordafrica o tra le foreste del Guatemala. Per approdare poi al Viaggio sulla luna di Luciano di Samosata, risalente al II secolo d.c.: un viaggio compiuto sollevandosi con la forza del vento su una fragile nave verso il cielo.

Sarà anche fruibile, alle 21 e al termine dello spettacolo, l'opera sonora '3D Soundscape: la battaglia di Ustica' di Carlo Cialdo Capelli, da un'idea del produttore Oderso Rubini: all'interno del Museo risuoneranno i brani musicali composti da Capelli e ispirati alle tragiche vicende dell'abbattimento del DC-9 Itavia, in stretto dialogo con l'installazione di Christian Boltanski.



