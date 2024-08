Il gotha dell'economia della Romagna a Fattore R a Ravenna

Torna Fattore R, il Romagna Economic Forum. All'ottava edizione, per la prima volta sarà ospitato dalla città di Ravenna, al Teatro Alighieri. Momento di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio, l'appuntamento è per il 4 ottobre. Il tema di quest'anno è "Esg: ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro", "la nuova filantropia: come le aziende possono creare valore e comunità nel tessuto sociale del territorio". Tra i primi ospiti annunciati ci sono Antonio Patuelli, presidente Abi e Stefano Caselli Dean, Sda Bocconi School of Management. A condurre la giornata il giornalista Rai Gianluca Semprini.

L'evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria: Cia Romagna, Cna Romagna, Confartigianato Imprese, Confcommercio Ravenna, Confindustria Romagna, Confocooperative Romagna, Legacoop Romagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA