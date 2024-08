Iia annuncia chiusura a bologna ma poi fa retromarcia

BOLOGNA, 02 AGO - Prima l'annuncio di chiusura, poi lo sciopero, l'intervento del Mimit e nel giro di poco la retromarcia. Iia ha annullato l'avvio della procedura di trasferimento collettivo per i dipendenti di produzione del sito di Bologna su quello campano di Flumeri. La comunicazione era arrivata oggi intorno alle 13 ai sindacati bolognesi e alla rsu. Il cambio di rotta dopo l'intervento del Mimit, colto di sorpresa dalla decisione dell'azienda che da poche settimane è di proprietà di Seri Industrial. Il Mimit ha convocato una riunione per l'esame congiunto delle problematiche relative al sito di Bologna prevista per il 2 settembre.

