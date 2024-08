Quel dolore non è immobile, su Rai3 il doc su Bologna 1980

La storia di 85 volontari che hanno portato a termine i viaggi che le vittime della strage del 2 agosto 1980 non hanno potuto completare. Con loro una valigia bianca, testimone di una memoria consegnata, una volta arrivati "a destino", a un passante, una famiglia, un sindaco, ricordando la strage e la persona che hanno simbolicamente portato a destinazione: è la trama del doc "Quel dolore non è immobile", in prima visione domani venerdì 2 agosto alle 22.55 su Rai 3.

Il film, in onda in occasione dell'anniversario della strage di Bologna, ripercorre le tracce di "A destino - 85 viaggi da completare", un progetto dell'Associazione familiari delle vittime. La regista Giulia Giapponesi ha estrapolato alcune di queste esperienze, caratterizzate da coincidenze, emozioni, reazioni, particolari vicende personali ed eventi inaspettati.

Il titolo del documentario, realizzato in collaborazione con l'Assemblea legislativa e l'Associazione familiari delle vittime della strage, riprende una frase di Miriam Ridolfi, assessora del Comune di Bologna che coordinò i soccorsi subito dopo l'esplosione e che amava ripetere "quel dolore non ha mai pietrificato nessuno, ma è stato il motore di una grande azione collettiva".

Il film è stato presentato il 1° agosto 2023 in piazza Maggiore a Bologna.



