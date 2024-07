Amichevoli: Bologna-Asteras 3-3, primo pareggio estivo

BOLOGNA, 31 LUG - Primo pareggio estivo per il Bologna di Vincenzo Italiano, in fase di preparazione. Si alza il livello dell'avversaria e per i rossoblù arrivano i primi gol subiti dopo i successi a reti inviolate contro la Primavera, il Brixen e il Caldiero: contro i greci dell'Asteras, formazione della serie A greca, finisce 3-3.

Rossoblù sotto al 5' con rete di Bartolo, poi mettono la freccia con il gol di Castro, che si conferma capocannoniere dell'estate trovando la quarta rete in altrettante partite, e Cambiaghi, con un tiro cross che sorprende Papadopoulos.

L'Asteras Tripolis pareggia con Munoz a inizio ripresa e Orsolini al 63' firma il 3-2 rossoblù con tiro a giro dal limite, ma Adam al 72' sfrutta un errore di Moro per siglare il 3-3 finale. L'attacco del Bologna gira, la difesa, aspettando il sostituto di Calafiori, segna le prime difficoltà.

