Testimoni di Geova, in 28mila ai congressi di E-R e Marche

Sono 28.000 i fedeli e simpatizzanti che hanno partecipato ai congressi estivi dei Testimoni di Geova in Emilia-Romagna e Marche, che si sono conclusi domenica, dopo essersi svolti a giugno alla Fiera di Bologna e negli scorsi due fine settimana al Palacongressi di Rimini. Circa 20 milioni le persone presenti allo stesso evento, 'Annunciamo la buona notizia!' in tutto il mondo.

Sono 134 i fedeli battezzati per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800 e nel mondo oltre 269.000. Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per l'Emila Romagna, spiega: "Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta anche grandi cambiamenti, hanno studiato la Bibbia sicuramente per molti mesi, spesso per anni".



