Parigi: Pugilato, avanza il supermassimo azzurro Lenzi

Bella prova sul ring della 'North Paris Arena' del supermassimo (+92 kg) azzurro Diego Lenzi, 23enne bolognese, che ha battuto anche il pronostico superando il quotato americano, testa di serie n. 1, Joshua Timothy Edwards, il quale ha subito anche un richiamo nella prima ripresa. E' stato un match in cui Lenzi, con concentrazione e intelligenza, ha fatto subito sentire il suo pugno pesante, boxando in velocità e gestendo al meglio l'allungo dell'avversario.

Venerdì nei quarti di finale Lenzi sfiderà il vincitore del match di questa sera tra l'azero Mahammad Abdullayev e il tedesco Raman Nelvie Tiafak. E se l'azzurro vincesse anche questo incontro sarebbe già in semifinale e quindi almeno medaglia di bronzo.



