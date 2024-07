A Bologna nasce la Casa del dialogo tra le religioni

La Casa dell'incontro e del dialogo tra religioni e culture, attesa a Bologna da tre anni, vedrà la luce a inizio 2025 a Villa delle Rose. L'obiettivo è rafforzare il dialogo e l'incontro tra soggetti di religioni e culture diverse, educando alla pace e al rispetto reciproco. Il percorso era partito l'8 aprile 2021 con un protocollo firmato da Comune, Città metropolitana, Chiesa di Bologna, Comunità ebraica, Comunità islamica e Università di Bologna, ma è aperto a tutte le comunità religiose bolognesi che ne condividono gli obiettivi e intendono collaborare.

Gli spazi della Casa saranno a disposizione di attività e mostre di dialogo interreligioso, i lavori di adeguamento della struttura partiranno in autunno. I finanziamenti alle iniziative saranno pubblici e privati.

La scelta di Villa delle Rose è stata annunciata oggi in conferenza stampa dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, con la consigliera delegata per il dialogo interreligioso Rita Monticelli, il rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari, il presidente dell'Unione comunità islamiche d'Italia Yassine Lafram, il presidente della Comunità ebraica di Bologna Daniele De Paz e l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, presidente della Cei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA