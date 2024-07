Sulle rive del Po, 'Scorre' l'arte per 23 giorni di eventi

Mostre fotografiche, concerti all'alba, esposizioni d'arte, le canzoni di Cristina D'Avena, incontri e aperitivi, Finger Food Festival e la Sagra dell'anatra, spettacoli comici e teatrali, laboratori creativi per i bambini, cene con musica e danza in navigazione. Sono alcuni degli eventi all'interno del ricco cartellone di "Scorre - Il Festival", dal 31 agosto al 22 settembre, un viaggio attorno al fiume Po che celebra l'arte, la bellezza paesaggistica e l'identità del territorio.

La rassegna itinerante, alla quarta edizione, si svolgerà tra le province di Parma, Ferrara e Reggio Emilia ed è organizzata da Promoter Emilia-Romagna, con il sostegno dell'Assessorato Cultura e Paesaggio della Regione.

Il debutto è a Sissa Trecasali (Parma, 31 agosto-1 settembre), si prosegue a Bondeno (Ferrara, 5-8 settembre), quindi Boretto (Reggio Emilia, 13-15 settembre), Mesola (Ferrara, 20-21 settembre), per concludersi a Goro (Ferrara, 20-22 settembre). "Non è solo un festival, è una suggestione: l'idea di far diventare il Po una grande meta turistica, come già avviene per i grandi fiumi d'Europa - ha sottolineato alla conferenza stampa di presentazione della rassegna l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori -. Si sta già facendo molto sul Po, però a macchia di leopardo. È importante invece avere un unico progetto. 'Scorre' è un bel festival che allude a quest'idea più vasta".

L'intento è anche quello di sensibilizzare e di promuovere una maggiore consapevolezza delle risorse ambientali del territorio padano. "Scorre è molto più di un festival; è un tributo vibrante alla nostra regione e alla sua ricca cultura - ha proseguito Roberto A. Meglioli, presidente di Promoter Emilia-Romagna -. Attraverso una serie di eventi che spaziano dai concerti di artisti di chiara fama alle cene musicali a bordo della motonave Stradivari, il festival celebra i paesaggi mozzafiato, le tradizioni secolari e la calorosa ospitalità.

Ogni anno, Scorre trasforma il nostro territorio in un palcoscenico di scoperte e ispirazioni".



