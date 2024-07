Strage Bologna: quest'anno il corteo cambia percorso

Quest'anno cambia il percorso del corteo per ricordare la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. La manifestazione arriverà nel piazzale della stazione da via Amendola, non più direttamente da via Indipendenza. La variazione si è resa necessaria per via del cantiere della linea rossa del tram, che occuperà parte della strada. Anche per evitare eventuali ritardi il corteo partirà alle 8.30 da piazza Nettuno, con un'ora di anticipo rispetto agli altri anni.

Prima dell'avvio del corteo, alle 8, nel Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio sede del Comune di Bologna, il sindaco Matteo Lepore incontrerà i familiari delle vittime insieme alle massime autorità. Davanti alla platea dei familiari sono previsti gli interventi dello stesso primo cittadino, della presidente della Regione, Irene Priolo; di Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime e del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sul palco allestito in Piazza Medaglie d'Oro, interverranno Paolo Bolognesi e, dopo il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio in ricordo delle vittime, il sindaco Lepore a conclusione della commemorazione. Tanti anche gli eventi che accompagnano il 44esimo anniversario della strage. Il docufilm 'Quel dolore non è immobile' di Giulia Giapponesi, verrà trasmesso su RaiTre alle 21.30 la sera del 2 agosto. Da stasera fino al 2 agosto, poi, in piazza Maggiore saranno proiettate delle clip di vittime, familiari o soccorritori. I video, che verranno diffusi prima dei film della rassegna 'Sotto le stelle del cinema' sono state realizzate con il contributo dell'Assemblea legislativa in collaborazione con Bottega Finzioni e Cineteca. Si rinnova anche il concorso internazionale di composizione '2 Agosto', giunto alla trentesima edizione. Al corteo, infine, parteciperanno i narratori del Cantiere del 2 agosto e i viaggiatori del progetto 'Destino', che indosseranno cartelloni con i manifesti dell'associazione delle vittime, per ricordare Miriam Ridolfi.





