Regionali E-R: de Pascale, la coalizione sarà civica e politica

"La coalizione sta crescendo, avrà una dimensione sia politica sia civica, ora noi siamo già al lavoro sui contenuti". A dirlo è il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, partecipando al salotto di Patrizia Finucci Gallo all'hotel Guercino a Bologna. De Pascale ha precisato che al suo appello hanno già risposto, oltre ai partiti del centrosinistra, anche "43 liste civiche".

"Il dialogo con gli alleati è estremamente positivo - ha sottolineato de Pascale - abbiamo di fatto già avuto l'ok da tutte le forze politiche del centrosinistra al lavoro sul programma. Il lavoro di Vincenzo Colla è iniziato con la Fabbrica del Programma e io nel frattempo con grande umiltà e grandissimo interesse sto girando tutta la regione, perché la scelta di candidare un amministratore locale è la scelta di candidare una persona pragmatica, che ha affrontato tanti temi diversi, ma che sicuramente deve recuperare in termini di conoscenza del territorio regionale, in particolare dell'Emilia occidentale che è quello più lontano dalla mia Romagna".



