Minacce alla ex e a madre ragazza, 25enne arrestato per stalking

La Polizia di Cesena ha arrestato un 25enne del Burkina Faso per stalking e condotte persecutorie nei confronti della sua ex, una ragazza cesenate, e della madre della giovane. Il personale del commissariato cesenate ha appurato che il 25enne avrebbe minacciato la ragazza e sua mamma, arrivando più volte a danneggiamenti. L'arresto è scattato grazie anche ad un video che riprendeva lo straniero mentre danneggiava l'auto della madre della ragazza in preda all'ira.

Nella mattinata di oggi il Gip ha convalidato l'arresto e ha disposto per il 25enne, in attesa del processo, la misura degli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Il giovane è già noto alle forze di polizia per essere un frequentatore abituale dell'area dei giardini '11 Settembre' e, stando ad una prima ricostruzione, sembrerebbe essere coinvolto nella situazione di degrado che interessa quella zona e anche nella lite avvenuta la sera di venerdì 19 luglio, le cui immagini sono circolate sul web e su cui sono in corso ulteriori indagini pe identificare gli autori della rissa.





