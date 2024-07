Prospettiva Dante, a settembre festival dedicato al Poeta

(di Antonio Giovannini) Quando, nel XXX canto del Paradiso, Beatrice annuncia a Dante che sono ascesi al più alto dei cieli, l'Empireo, lo fa con versi che si incatenano, l'uno all'altro, con le parole 'luce, amore e letizia': a quella dichiarazione appartiene il verso 40, "luce intellettüal, piena d'amore", quest'anno titolo della 13/a edizione dell'unico festival interamente dedicato al Poeta. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell'Accademia della Crusca, 'Prospettiva Dante' sarà in scena dall'11 al 15 settembre a Ravenna.

Tra gli ospiti delle cinque giornate di incontri e spettacoli Alessio Boni, Samuele Bersani, Beppe Severgnini, Donatella Di Pietrantonio, Mario Cannella, Mauro Moretti, Lorenzo Villoresi, Marcello Prayer, Pap Khouma, Edoardo Prati.

Gli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, accanto alla Tomba di Dante, sono da sempre la "casa" del festival, ma l'itinerario di eventi porta anche al Mercato Coperto. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Novità di questa edizione, il Premio Dante Web assegnato all'influencer Edoardo Prati, che ha conquistato alla letteratura classica il popolo di TikTok. I Premi Dante-Ravenna e Musica e Parole sono stati invece conquistati da Donatella Di Pietrantonio, fresca di Premio Strega per L'età fragile (Einaudi), e dal cantautore Samuele Bersani.

All'evento ci sarà spazio per la comicità di Maria Pia Timo, che metterà l'arte del monologo al servizio di 'Prima, dopo e Durante. Dannati e bannati: dal padre della lingua ai "maranza"', ma anche per indagare gli aspetti olfattivi del tempo e dell'opera di Dante con Lorenzo Villoresi, creatore di profumi, mentre lo scrittore e giornalista senegalese Pap Khouma proporrà il V canto dell'Inferno in wolof, lingua parlata in Senegal, Mauritania e Gambia. E Beppe Severgnini, nella giornata conclusiva, inviterà a riflettere su 'Volgare di ieri, volgari di oggi'. Per tre giorni, poi, il festival si intreccerà alla lettura perpetua della Commedia alla Tomba, con lo scrittore Marco Vichi, il direttore del Vocabolario Zingarelli Mario Cannella e l'attore Virginio Gazzolo.



